Велодоріжкою Ірпінь-Київ почали курсувати вантажівки

Аня Мартинюк 11 вересня 2020, 14:36

Інтернет-спільнота показала, до яких зухвалих дій вдаються водії, щоб об’їхати затор.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 вересня, стало відомо, що вантажні автомобілі почали використовувати нову велодоріжку, яка веде з Ірпеня до Києва, для власного пересування. У Мережі з’явився відео доказ. Його представив користувач соцмережі Фейсбук Сергій Деревяка.

Так, водії габаритних автомобілів вирішили схитрити та об’їхати затор. Інтернет-спільнота щиро здивувалась та обурилась такому ходу подій. Коментатори відзначили, що таких водіїв треба штрафувати «по самісінькі мигдалини».

До слова, велодоріжка розташовується уздовж «Новоірпіньської траси» автомобільної дороги Р-30.