Велодоріжкою Ірпінь-Київ почали курсувати вантажівки

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Інтернет-спільнота показала, до яких зухвалих дій вдаються водії, щоб об’їхати затор.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 вересня, стало відомо, що вантажні автомобілі почали використовувати нову велодоріжку, яка веде з Ірпеня до Києва, для власного пересування. У Мережі з’явився відео доказ. Його представив користувач соцмережі Фейсбук Сергій Деревяка.
Так, водії габаритних автомобілів вирішили схитрити та об’їхати затор. Інтернет-спільнота щиро здивувалась та обурилась такому ходу подій. Коментатори відзначили, що таких водіїв треба штрафувати «по самісінькі мигдалини».
До слова, велодоріжка розташовується уздовж «Новоірпіньської траси» автомобільної дороги Р-30.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
13:55: У «Слузі народу» запропонували ввести обов'язкову вакцинацію
12:49: Вакарчук заявив про відсутність претензій через використання його пісні до Дня Незалежності
12:07: Це Європа – Український капітан врятував біженців, а країни ЄС відмовились їх приймати
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