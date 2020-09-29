У «Слузі народу» запропонували ввести обов'язкову вакцинацію

Аня Мартинюк 11 вересня 2020, 13:55

В інакшому випадку українців не допускатимуть до роботи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 вересня, стало відомо, що депутат президентської фракції «Слуга народу» Євген Шевченко представив свій законопроект під номером 4058. Документом планується зобов'язати роботодавців відстороняти від роботи людей, які ухиляються від обов'язкової вакцинації і проходження медоглядів.

«Метою законопроекту є створення системи громадської охорони здоров'я країни, яка буде спрямована на зміцнення здоров'я українців, запобігання хворобам і збільшення тривалості життя. Цієї мети збираються досягти завдяки створенню управлінської вертикалі з мережі центрів контролю та профілактики хвороб і епідеміологічного нагляду», - йдеться в документах.

Так, щепленню підлягатимуть ряд категорій працівників.