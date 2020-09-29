Вихідні в Україні будуть достатньо спекотними

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Свіжий прогноз представили в Гідрометцентрі.
Новину передає «Преса України».
В Українському гідрометцентрі повідомили, що найближчі вихідні в країні будуть досить спекотними.
«12-13 вересня в Україні хмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, в Приазов'ї північно-східний, 7-12 м/с. Температура у південній частині та на Закарпатті вночі 11-16 градусів, вдень 25-30 градусів; на решті території вночі 6-11 градусів, вдень 12 вересня 19-24 градусів. 13 вересня 22-27 градусів», - йдеться у повідомленні.
Наступний тиждень стартує з +21+27 градусів. В південних областях стовпчики термометрів покажуть до +30 градусів. Опадів не очікується.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
13:55: У «Слузі народу» запропонували ввести обов'язкову вакцинацію
12:49: Вакарчук заявив про відсутність претензій через використання його пісні до Дня Незалежності
12:07: Це Європа – Український капітан врятував біженців, а країни ЄС відмовились їх приймати
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