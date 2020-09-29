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Вихідні в Україні будуть достатньо спекотними

Аня Мартинюк 11 вересня 2020, 13:20
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Вихідні в Україні будуть достатньо спекотними

Свіжий прогноз представили в Гідрометцентрі. 

Новину передає «Преса України».

В Українському гідрометцентрі повідомили, що найближчі вихідні в країні будуть досить спекотними.

«12-13 вересня в Україні хмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, в Приазов'ї північно-східний, 7-12 м/с. Температура у південній частині та на Закарпатті вночі 11-16 градусів, вдень 25-30 градусів; на решті території вночі 6-11 градусів, вдень 12 вересня 19-24 градусів. 13 вересня 22-27 градусів», - йдеться у повідомленні.

Наступний тиждень стартує з +21+27 градусів. В південних областях стовпчики термометрів покажуть до +30 градусів. Опадів не очікується. 

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