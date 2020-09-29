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Артист додав, що шоу він вважає недоречним.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 вересня, відомий український співак та політик Святослав Вакарчук прокоментував використання його пісні під час концерту з нагоди Дня Незалежності. Мова йде про хіт «Там, де нас нема».
За його словами, він не має юридичних претензій до Офісу президента. Тим не менше, він наголосив, що шоу було недоречним.
«Мені не сподобалося попурі до Дня Незалежності. Я вважаю, що в той час, коли паралельно в Києві на Хрещатику проходив марш волонтерів, добровольців і військових, які захищали свою державу, робити таке шоу, яке відбулося в День Незалежності, на мою думку, було недоречно», - заявив Вакарчук.
Також артист нагадав, що в країні йде війна, ще раз натякаючи на недоречність шоу на Софійській площі.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
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12:49: Вакарчук заявив про відсутність претензій через використання його пісні до Дня Незалежності
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