Це Європа – Український капітан врятував біженців, а країни ЄС відмовились їх приймати

Аня Мартинюк 11 вересня 2020, 12:07

У капітана виникла ще одна проблема. Врятовані люди відчувають відчай і намагаються вкоротити собі віку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 вересня, стало відомо, що українець Володимир Єрошкін, капітан танкера «Майєрск Етьєн», та його команда врятували у Середземному морі 27 мігрантів з африканських країн. Це 25 чоловіків, одна жінка та одна дитина. Врятовані люди більше місяця перебувають на судні, оскільки жодна з європейських країн не хоче їх у себе прийняти.

Тепер же у Єрошкіна ще одна проблема – не можна допустити, щоб хтось із врятованих наклав на себе руки. Відомо, що минулого тижня 3 мігрантів кинулися у море. Однак їх вдалось знову врятувати.

«Кожен день люди все сильніше відчувають розпач. Ми робимо все, що в наших силах, щоб забезпечити безпеку і санітарно-гігієнічні умови», - додав він.

Наразі судно стоїть біля берегів Мальти в Середземному морі. Єрошкін додав, що танкер не призначений для життя великої кількості людей, окрім мігрантів на ньому знаходиться 21 член екіпажу.

Український письменник Анатолій Улянов прокоментував подію.

«Перший світ перестав вдавати з себе те, чим ніколи не був, і постав тим, чим завжди був - зборищем сидячих у вежі зі слонової кістки ксенофобів, які всю свою історію експлуатували решту світу, і тепер гидливо замикаючих ворота перед носами людей, які біжать з розкрадених Європою гнізд», - зазначив він.

За його словами, європейцям треба лише слуги, збирачі полуниці і мийники унітазів.