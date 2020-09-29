Юлія Тимошенко подолала COVID-19

Аня Мартинюк 11 вересня 2020, 11:34

Тест на коронавірус показав негативний результат.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 вересня, стало відомо, що лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко після лікування отримала негативний тест на коронавірус. Про це повідомила прес-секретар народної обраниці Марина Сорока.

Остання відзначила, що у Тимошенко є ще запалення легень, однак вона почуває себе набагато краще.

«Лікування йде успішно», - підкреслила вона.

Очікується, що скоро 59-річна Юлія Тимошенко повернеться до звичного життя.