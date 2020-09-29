В Україні 3144 нових хворих на коронавірус

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Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 148 756 людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 вересня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на рекордні 3144 людини. Про це йдеться на сайті РНБО.
Тепер загальна кількість хворих становить 148 756 людей. З них 3 076 осіб померли. За минулу добу було зафіксовано 53 летальних випадки. Також за весь період одужали 65 877 пацієнтів. Даних про пацієнтів, які одужали за минулу добу, немає.
Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Києві – 404, Тернопільській області – 302, Одеській області – 283, Харківській області – 280.
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