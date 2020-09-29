Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні 3144 нових хворих на коронавірус
  • Відомі коміки заявили про намір у парі балотуватися в мери Києва
  • Американці для боротьби з безпритульними розкидали каміння під мостом

В Україні 3144 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 11 вересня 2020, 09:15
Версія для друку
В Україні 3144 нових хворих на коронавірус

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 148 756 людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 вересня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на рекордні 3144 людини. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 148 756 людей. З них 3 076 осіб померли. За минулу добу було зафіксовано 53 летальних випадки. Також за весь період одужали 65 877 пацієнтів. Даних про пацієнтів, які одужали за минулу добу, немає.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Києві – 404, Тернопільській області – 302, Одеській області – 283, Харківській області – 280. 

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції