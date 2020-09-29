У Литві визнали Тіхановску обраним лідером Білорусі

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Це ще один крок збоку Литви на підтримку білоруської опозиції.
Новину передає «Преса України».
Парламент Литви вирішив знову підтримати білоруську опозицію. На цей раз він визнав Світлану Тіхановську всенародно обраним лідером, а Олександра Лукашенка нелегітимним лідером.
91 депутата литовського Сейму підтримав відповідну постанову. Також Литва закликала міжнародне співтовариство відреагувати на події в Білорусі та перешкодити РФ впливати на політичний напрям країни.
Як відомо, раніше Литва, Латвія та Естонія ввели персональні санкції щодо Олександра Лукашенка та 29 інших чиновників.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
14:41: Відомі коміки заявили про намір у парі балотуватися в мери Києва
14:07: Біллі Айліш представила дизайн укулеле найвідомішої у світі компанії
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