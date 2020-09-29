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У Литві визнали Тіхановску обраним лідером Білорусі

Аня Мартинюк 11 вересня 2020, 08:37
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У Литві визнали Тіхановску обраним лідером Білорусі

Це ще один крок збоку Литви на підтримку білоруської опозиції.

Новину передає «Преса України».

Парламент Литви вирішив знову підтримати білоруську опозицію. На цей раз він визнав Світлану Тіхановську всенародно обраним лідером, а Олександра Лукашенка нелегітимним лідером.

91 депутата литовського Сейму підтримав відповідну постанову. Також Литва закликала міжнародне співтовариство відреагувати на події в Білорусі та перешкодити РФ впливати на політичний напрям країни.

Як відомо, раніше Литва, Латвія та Естонія ввели персональні санкції щодо Олександра Лукашенка та 29 інших чиновників.

 

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