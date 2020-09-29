У Литві визнали Тіхановску обраним лідером Білорусі

Аня Мартинюк 11 вересня 2020, 08:37

Це ще один крок збоку Литви на підтримку білоруської опозиції.

Новину передає «Преса України».

Парламент Литви вирішив знову підтримати білоруську опозицію. На цей раз він визнав Світлану Тіхановську всенародно обраним лідером, а Олександра Лукашенка нелегітимним лідером.

91 депутата литовського Сейму підтримав відповідну постанову. Також Литва закликала міжнародне співтовариство відреагувати на події в Білорусі та перешкодити РФ впливати на політичний напрям країни.

Як відомо, раніше Литва, Латвія та Естонія ввели персональні санкції щодо Олександра Лукашенка та 29 інших чиновників.