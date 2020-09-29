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У Tesla з'явився новий конкурент

Аня Мартинюк 11 вересня 2020, 08:07
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У Tesla з'явився новий конкурент

Диво-машину можна буде придбати у 2022 році. 

Новину передає «Преса України».

Компанія Lucid Motors представила новий електрокар, який може швидко здобути прихильність любителів Tesla. Американська компанія представила свій перший електромобіль - седан Lucid Air. Він буде доступний в 4 варіантах виконання.

Отож, новий електрокар має батарею енергоємністю 113 кВтч. Вона живить два електромотори сумарною потужністю 1080 к.с. Топова версія Dream Edition передбачає розгін до 100 км/год за 2,5 секунди. Варто зазначити, що максимальна швидкість авто - 270 км/год.  

Щоб зарядити авто необхідно буде витратити всього 20 хвилин. Новинки вийдуть у світ у 2022 році. Найдорожча модель коштуватиме $161 500, найдешевша - $72 500.

 

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