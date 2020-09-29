У Tesla з'явився новий конкурент

Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии 10:31
Відомі коміки заявили про намір у парі балотуватися в мери Києва 14:41
Біллі Айліш представила дизайн укулеле найвідомішої у світі компанії 14:07
За останні 50 років популяція тварин на Землі скоротилася майже на 70% - WWF 13:46
Оксфордська вакцина від Covid-19 викликає неврологічні симптоми – ЗМІ 11:39
Конфлікт між водіями Lexus та маршрутки потрапив на відео 11:05
Стала відома мета поїздки Зеленського до Оману за версією Богдана 10:31
Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 2582 хворих 09:15
Малюська запропонував працевлаштовувати довічно ув'язнених 14:57
У Мін’юсті роз'яснили, чи потрібно батькам платити «добровільні внески» у школі 14:38
«Слуга народу» Янченко вибачилася за слова про дітей Донбасу 14:09
Курси гривні до долара та євро змінилися різноспрямовано 10:58
Диво-машину можна буде придбати у 2022 році.
Новину передає «Преса України».
Компанія Lucid Motors представила новий електрокар, який може швидко здобути прихильність любителів Tesla. Американська компанія представила свій перший електромобіль - седан Lucid Air. Він буде доступний в 4 варіантах виконання.
Отож, новий електрокар має батарею енергоємністю 113 кВтч. Вона живить два електромотори сумарною потужністю 1080 к.с. Топова версія Dream Edition передбачає розгін до 100 км/год за 2,5 секунди. Варто зазначити, що максимальна швидкість авто - 270 км/год.
Щоб зарядити авто необхідно буде витратити всього 20 хвилин. Новинки вийдуть у світ у 2022 році. Найдорожча модель коштуватиме $161 500, найдешевша - $72 500.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
14:41: Відомі коміки заявили про намір у парі балотуватися в мери Києва
14:07: Біллі Айліш представила дизайн укулеле найвідомішої у світі компанії
13:46: За останні 50 років популяція тварин на Землі скоротилася майже на 70% - WWF
11:39: Оксфордська вакцина від Covid-19 викликає неврологічні симптоми – ЗМІ
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.