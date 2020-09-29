НБУ завершив тиждень ослабленням гривні

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Курси гривні до долара та євро змінилися різноспрямовано 10:58
Євро відібрало у нацвалюти одразу 20 копійок.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на останній робочий день тижня, 11 вересня. Долар США додав у ціні менше копійки, встановившись на рівні 27,83 грн.
Керівник «EXANTE Україна» Володимир Позній вважає, що у вересні долар перетне психологічну позначку в 28 гривень.
Євро додало 20 копійок, встановившись на рівні 32,96 грн.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
14:41: Відомі коміки заявили про намір у парі балотуватися в мери Києва
14:07: Біллі Айліш представила дизайн укулеле найвідомішої у світі компанії
13:46: За останні 50 років популяція тварин на Землі скоротилася майже на 70% - WWF
11:39: Оксфордська вакцина від Covid-19 викликає неврологічні симптоми – ЗМІ
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