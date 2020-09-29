НБУ завершив тиждень ослабленням гривні

Аня Мартинюк 11 вересня 2020, 07:31

Євро відібрало у нацвалюти одразу 20 копійок.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на останній робочий день тижня, 11 вересня. Долар США додав у ціні менше копійки, встановившись на рівні 27,83 грн.

Керівник «EXANTE Україна» Володимир Позній вважає, що у вересні долар перетне психологічну позначку в 28 гривень.

Євро додало 20 копійок, встановившись на рівні 32,96 грн.