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Український спортсмен потролив Гордона

Аня Мартинюк 10 вересня 2020, 14:57
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Український спортсмен потролив Гордона

29-річний Жан Беленюк звернув увагу на тривалість останнього інтерв’ю журналіста.

Новину передає «Преса України».

Відомий український борець греко-римського і вільного стилів Жан Беленюк відреагував на нове інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона. Як відомо, останній поспілкувався з колишнім головою Офісу президента Андрієм Богданом.

У соцмережі спортсмен написав, що скоро Гордон братиме інтерв’ю тривалістю добу. Нагадаємо, тривалість інтерв’ю з Богданом – понад 4 години.

Скоро Дмитрий Гордон начнёт брать интервью продолжительностью в сутки:)

Опубликовано Zhan Beleniuk Среда, 9 сентября 2020 г.

Українські журналісти відзначили, що нічого нового Андрій Богдан не розповів.

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