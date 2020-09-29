Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Відомі коміки заявили про намір у парі балотуватися в мери Києва
  • Американці для боротьби з безпритульними розкидали каміння під мостом
  • «Слуги народу» змирилися з поразкою на виборах – Крюкова

Відомі коміки заявили про намір у парі балотуватися в мери Києва

Аня Мартинюк 10 вересня 2020, 14:41
Версія для друку
Відомі коміки заявили про намір у парі балотуватися в мери Києва

Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко записали відео звернення до українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 вересня, стало відомо, що дует «Кролики» Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко вирішили посміятися з колег, які балотуються в мери Києва.

Гумористичний колектив відреагував на бажання представників шоу-бізнесу зайнятися політикою. Вони випустили пародійний ролик, в якому теж оголосили себе кандидатами в мери.

Так, коміки пообіцяли виборцям провести винопровід в відділення столичних банків і переселити в «хрущовки» всіх місцевих чиновників.

«Ми вирішили балотуватися в мери Києва! Удвох! .. Вся наша країна в єдиному пориві семимильними кроками інтегрується в Європу, а ми знаємо, що в багатьох європейських країнах є поняття "батько номер один" і "батько номер два" замість "мама" і "тато"», - зазначив Моїсеєнко.

В результаті вони пропонують стати «мером номер один» та «мером номер два». Також гумористи не поскупилися на веселі обіцянки. 

Нагадаємо, раніше про намір стати мером заявив шоумен Сергій Притула.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції