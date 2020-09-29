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Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко записали відео звернення до українців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 вересня, стало відомо, що дует «Кролики» Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко вирішили посміятися з колег, які балотуються в мери Києва.
Гумористичний колектив відреагував на бажання представників шоу-бізнесу зайнятися політикою. Вони випустили пародійний ролик, в якому теж оголосили себе кандидатами в мери.
Так, коміки пообіцяли виборцям провести винопровід в відділення столичних банків і переселити в «хрущовки» всіх місцевих чиновників.
«Ми вирішили балотуватися в мери Києва! Удвох! .. Вся наша країна в єдиному пориві семимильними кроками інтегрується в Європу, а ми знаємо, що в багатьох європейських країнах є поняття "батько номер один" і "батько номер два" замість "мама" і "тато"», - зазначив Моїсеєнко.
В результаті вони пропонують стати «мером номер один» та «мером номер два». Також гумористи не поскупилися на веселі обіцянки.
Нагадаємо, раніше про намір стати мером заявив шоумен Сергій Притула.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
14:41: Відомі коміки заявили про намір у парі балотуватися в мери Києва
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