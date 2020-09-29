Відомі коміки заявили про намір у парі балотуватися в мери Києва

Аня Мартинюк 10 вересня 2020, 14:41

Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко записали відео звернення до українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 вересня, стало відомо, що дует «Кролики» Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко вирішили посміятися з колег, які балотуються в мери Києва.

Гумористичний колектив відреагував на бажання представників шоу-бізнесу зайнятися політикою. Вони випустили пародійний ролик, в якому теж оголосили себе кандидатами в мери.

Так, коміки пообіцяли виборцям провести винопровід в відділення столичних банків і переселити в «хрущовки» всіх місцевих чиновників.

«Ми вирішили балотуватися в мери Києва! Удвох! .. Вся наша країна в єдиному пориві семимильними кроками інтегрується в Європу, а ми знаємо, що в багатьох європейських країнах є поняття "батько номер один" і "батько номер два" замість "мама" і "тато"», - зазначив Моїсеєнко.

В результаті вони пропонують стати «мером номер один» та «мером номер два». Також гумористи не поскупилися на веселі обіцянки.

Нагадаємо, раніше про намір стати мером заявив шоумен Сергій Притула.