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Біллі Айліш представила дизайн укулеле найвідомішої у світі компанії

Аня Мартинюк 10 вересня 2020, 14:07
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Біллі Айліш представила дизайн укулеле найвідомішої у світі компанії

Fender підписала контракт зі співачкою.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що американська співачка Біллі Айліш представила дизайн укулеле. Молода зірка підписала договір з відомим виробником музичного інструменту - компанією Fender.

«Сподіваюся, мій варіант гавайської гітари надихне людей не тільки на гру, але і на написання музики - будь-хто може це зробити», - заявила вона.

Відомо, що укулеле матиме підсилювач, а корпус матиме фірмові символи Біллі Айліш - зелені чоловічки з піднятим плечем. Коштуватиме інструмент трохи більше 300 доларів.

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