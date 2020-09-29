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Fender підписала контракт зі співачкою.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що американська співачка Біллі Айліш представила дизайн укулеле. Молода зірка підписала договір з відомим виробником музичного інструменту - компанією Fender.
«Сподіваюся, мій варіант гавайської гітари надихне людей не тільки на гру, але і на написання музики - будь-хто може це зробити», - заявила вона.
Відомо, що укулеле матиме підсилювач, а корпус матиме фірмові символи Біллі Айліш - зелені чоловічки з піднятим плечем. Коштуватиме інструмент трохи більше 300 доларів.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
14:41: Відомі коміки заявили про намір у парі балотуватися в мери Києва
14:07: Біллі Айліш представила дизайн укулеле найвідомішої у світі компанії
13:46: За останні 50 років популяція тварин на Землі скоротилася майже на 70% - WWF
11:39: Оксфордська вакцина від Covid-19 викликає неврологічні симптоми – ЗМІ
11:05: Конфлікт між водіями Lexus та маршрутки потрапив на відео
10:31: Стала відома мета поїздки Зеленського до Оману за версією Богдана
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