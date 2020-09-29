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Найбільше тварин втрачається в Північній і Південній Америці.
Новину передає «Преса України».
З’явилася нова доповідь Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) «Індекс живої планети». У документі зазначено, що вчені проаналізували дані про вимирання тварин з 1970 по 2016 рік.
Виявилось, що за останні 50 років популяція тварин на Землі скоротилася на 68%. На території Північної і Південної Америки фіксують найбільші втрати, а саме 94%.
«Глобальний індекс живої планети 2020 року продовжує знижуватися. У період з 1970 по 2016 рік чисельність популяцій ссавців, птахів, амфібій, рептилій і риб скоротилися в середньому на 68%», - йдеться у повідомленні.
До слова, «Індекс живої планети» демонструє стан світового різноманіття. Індекс формують кожні два роки, починаючи з 1998 року.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
13:46: За останні 50 років популяція тварин на Землі скоротилася майже на 70% - WWF
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