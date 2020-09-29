За останні 50 років популяція тварин на Землі скоротилася майже на 70% - WWF

Аня Мартинюк 10 вересня 2020, 13:46

Найбільше тварин втрачається в Північній і Південній Америці.

Новину передає «Преса України».

З’явилася нова доповідь Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) «Індекс живої планети». У документі зазначено, що вчені проаналізували дані про вимирання тварин з 1970 по 2016 рік.

Виявилось, що за останні 50 років популяція тварин на Землі скоротилася на 68%. На території Північної і Південної Америки фіксують найбільші втрати, а саме 94%.

«Глобальний індекс живої планети 2020 року продовжує знижуватися. У період з 1970 по 2016 рік чисельність популяцій ссавців, птахів, амфібій, рептилій і риб скоротилися в середньому на 68%», - йдеться у повідомленні.

До слова, «Індекс живої планети» демонструє стан світового різноманіття. Індекс формують кожні два роки, починаючи з 1998 року.