Оксфордська вакцина від Covid-19 викликає неврологічні симптоми – ЗМІ

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Якщо буде підтверджено, що британська вакцина викликає такі симптоми, її не пустять на ринок.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Mint, розроблена Оксфордським університетом вакцина проти коронавірусу викликала подвійну імунну відповідь у людей у віці від 18 до 55 років. Також виявилось, що вона викликає захворювання хребта, а саме неврологічні симптоми. Саме тому робота над експериментальною вакциною призупинилася.
Компанія AstraZeneca Plc, яка готувалась до випуску вакцини, зіткнулася з численними питаннями про те, що саме спричинило проблему.
Директор Національного інституту охорони здоров’я США Френсіс Коллінз заявив, що у британця, який тестував на собі вакцину, виник поперечний мієліт - неврологічний розлад, що викликає запалення спинного мозку.
За його словами, якщо буде доведено, що саме вакцина викликала недуг, робота над нею припиниться взагалі.
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