Конфлікт між водіями Lexus та маршрутки потрапив на відео

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Неадекватний водій за кермом Lexus вирішив заблокувати рух маршрутки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 вересня, стало відомо про інцидент у Харкові, а саме на трасі Богодухів-Харків. Тут водій Lexus з номерними знаками АХ 1010 АР вирішив поманеврувати перед маршруткою, чим завадив їй здійснити нормально рух.
На відео, представленому в інтернет-спільноті «Зупини Лося», видно, як водій маршрутки, не витримавши такої поведінки іншого учасника руху, вийшов зі свого транспортного засобу та попрямував до Lexus. Він встиг лише вдарити автівку кулаком, після чого вона пришвидшилась.
Інтернет-спільнота зауважила, що відео не повне і хотілось би побачити початок та кінець історії. Дехто зауважив, що водії елітних авто з «особливими» номерами часто славляться небезпечно їздою. Також коментатори порадили водію маршрутки бити горе-Lexus не рукой, а чимось важчим.
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