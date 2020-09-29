Стала відома мета поїздки Зеленського до Оману за версією Богдана

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Екс-глава Офісу Президента Андрій Богдан запевнив, що український лідер просто хотів покупатися в морі.
Новину передає «Преса України».
Як відомо, колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан дав велике інтерв’ю Дмитру Гордону. Він розповів чимало цікавого, зокрема про скандальну поїздку Володимира Зеленського в султанат Оман.
За його словами, тоді ще український лідер не звик до того, що всі дії треба узгоджувати.
«Людина половину свого життя проводила за кордоном. У нього була вільна професія [актора], коли ти їдеш, куди хочеш, робиш, що хочеш, кажеш, що хочеш, і ні перед ким не звітуєш. А тут правила, правила, правила. Просто він втомився. Він захотів на море», - розповів Богдан.
Богдан вважає, що Володимиру Зеленському не варто було летіти в Оман й він навіть пропонував надіслати за президентом державний літак, щоб пом'якшити повернення. Однак ідею Богдана не підтримали. Нагадаємо, після скандального інтерв’ю Андрій Богдан вирішив покинути Україну.
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