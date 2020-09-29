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Арахамія передрік скорі кадрові зміни у Кабміні

Аня Мартинюк 10 вересня 2020, 09:49
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Арахамія передрік скорі кадрові зміни у Кабміні

За його словами, буде замінено щонайменше одного міністра. 

Новину передає «Преса України».

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про майбутні кадрові зміни у Кабміні. За його словами, наразі передбачається одна відставка і це не буде міністр юстиції Денис Малюська.

«Я очікую, може бути максимум дві, але найбільш ймовірно одна кадрова зміна в Кабміні», - заявив Арахімія.

В останньому інтерв’ю він зазначив, що зміну одного міністра можна очікувати з вірогідністю близько 80%.

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