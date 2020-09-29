Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии 10:31
Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 2582 хворих 09:15
Малюська запропонував працевлаштовувати довічно ув'язнених 14:57
У Мін’юсті роз'яснили, чи потрібно батькам платити «добровільні внески» у школі 14:38
«Слуга народу» Янченко вибачилася за слова про дітей Донбасу 14:09
Курси гривні до долара та євро змінилися різноспрямовано 10:58
Американці для боротьби з безпритульними розкидали каміння під мостом 10:22
Максим Бужанский - пример чудовищного гибрида - еврей-фашист 09:53
Кріштіану Роналду другим в історії забив сотню голів за збірну 08:43
Зеленський закликав змінити формат проведення медреформи 08:08
Покинув сім’ю заради молодої коханої – Голова ДМС назвав себе справжнім чоловіком 14:01
На жаль, знову побільшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
За даними сайту РНБО, в Україні станом на 10 вересня виявлено 145 612 осіб з коронавірусом. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 2 582 людини.
З початку епідемії від Covid-19 в Україні померли 3 023 пацієнти. За минулу добу померли 44 людини. Одужати вдалось 65 877 українцям. За минулу добу таких було 1 174.
У Харківській області виявили найбільше нових хворих – 339.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
09:15: Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 2582 хворих
08:41: У Держстаті розповіли, на що в Україні піднялися ціни
14:57: Малюська запропонував працевлаштовувати довічно ув'язнених
14:38: У Мін’юсті роз'яснили, чи потрібно батькам платити «добровільні внески» у школі
14:09: «Слуга народу» Янченко вибачилася за слова про дітей Донбасу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.