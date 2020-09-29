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Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 2582 хворих

Аня Мартинюк 10 вересня 2020, 09:15
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Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 2582 хворих

На жаль, знову побільшало летальних випадків. 

Новину передає «Преса України».

За даними сайту РНБО, в Україні станом на 10 вересня виявлено 145 612 осіб з коронавірусом. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 2 582 людини.

З початку епідемії від Covid-19 в Україні померли 3 023 пацієнти. За минулу добу померли 44 людини. Одужати вдалось 65 877 українцям. За минулу добу таких було 1 174.

У Харківській області виявили найбільше нових хворих – 339. 

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