Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 2582 хворих

Аня Мартинюк 10 вересня 2020, 09:15

На жаль, знову побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

За даними сайту РНБО, в Україні станом на 10 вересня виявлено 145 612 осіб з коронавірусом. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 2 582 людини.

З початку епідемії від Covid-19 в Україні померли 3 023 пацієнти. За минулу добу померли 44 людини. Одужати вдалось 65 877 українцям. За минулу добу таких було 1 174.

У Харківській області виявили найбільше нових хворих – 339.