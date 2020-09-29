Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии 10:31
Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 2582 хворих 09:15
Малюська запропонував працевлаштовувати довічно ув'язнених 14:57
У Мін’юсті роз'яснили, чи потрібно батькам платити «добровільні внески» у школі 14:38
«Слуга народу» Янченко вибачилася за слова про дітей Донбасу 14:09
Курси гривні до долара та євро змінилися різноспрямовано 10:58
Американці для боротьби з безпритульними розкидали каміння під мостом 10:22
Максим Бужанский - пример чудовищного гибрида - еврей-фашист 09:53
Кріштіану Роналду другим в історії забив сотню голів за збірну 08:43
Зеленський закликав змінити формат проведення медреформи 08:08
Покинув сім’ю заради молодої коханої – Голова ДМС назвав себе справжнім чоловіком 14:01
Також стало відомо, які продукти продемонстрували зниження ціни.
Новину передає «Преса України».
За даними Державної служби статистики України, у серпні поточного року споживча інфляція в країні становила 2,5% в річному вираженні, в порівняні з серпнем 2019 року. Так, вона прискорилась з 2,4% в липні.
Що стосується цін, то вони з початку року зросли на 1,2%, а в останній місяць літа знизилися на 0,2%. У серпні впала ціна на безалкогольні напої на 1,5%, на овочі – на 13,5%, на фрукти - на 8,4%, на кисломолочну продукцію на 0,9-0,6%.
Разом з тим на 3,4-0,9% подорожчали яйця, рис, м’ясо та м’ясопродукти, соняшникова олія. Ціна на алкогольні напої та тютюнові вироби піднялася на 0,5%.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
09:15: Коронавірусна стабільність – В Україні плюс 2582 хворих
08:41: У Держстаті розповіли, на що в Україні піднялися ціни
14:57: Малюська запропонував працевлаштовувати довічно ув'язнених
14:38: У Мін’юсті роз'яснили, чи потрібно батькам платити «добровільні внески» у школі
14:09: «Слуга народу» Янченко вибачилася за слова про дітей Донбасу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.