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У Держстаті розповіли, на що в Україні піднялися ціни

Аня Мартинюк 10 вересня 2020, 08:41
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У Держстаті розповіли, на що в Україні піднялися ціни

Також стало відомо, які продукти продемонстрували зниження ціни.

Новину передає «Преса України».

За даними Державної служби статистики України, у серпні поточного року споживча інфляція в країні становила 2,5% в річному вираженні, в порівняні з серпнем 2019 року. Так, вона прискорилась з 2,4% в липні.

Що стосується цін, то вони з початку року зросли на 1,2%, а в останній місяць літа знизилися на 0,2%. У серпні впала ціна на безалкогольні напої на 1,5%, на овочі – на 13,5%, на фрукти - на 8,4%, на кисломолочну продукцію на 0,9-0,6%.

Разом з тим на 3,4-0,9% подорожчали яйця, рис, м’ясо та м’ясопродукти, соняшникова олія.  Ціна на алкогольні напої та тютюнові вироби піднялася на 0,5%.

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