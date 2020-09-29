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Богдан дав гучне інтерв’ю Гордону та покинув Україну

Аня Мартинюк 10 вересня 2020, 08:06
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Богдан дав гучне інтерв’ю Гордону та покинув Україну

За його пригодами він порадив слідкувати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 вересня, стало відомо, що колишній голова Офісу президента Андрій Богдан вирішив втекти з України. До такого кроку він вдався після того, як дав скандальне інтерв'ю Дмитру Гордону. На своїй сторінці у Facebook Богдан зазначив, що після його одкровень начебто виникла реальна загроза для його життя.

«У зв'язку з фізичної загрозою після першого інтерв'ю Гордону змушений перейти україно-румунський кордон», - зазначив він, додавши, що за усіма його пригодами можна стежити у телеграм-каналі «Тесла Богдана».

У зв’язку з фізичною загрозою після першого інтерв’ю Гордону змушений перейти Україно-румунський кордон, а за всіма моїми пригодами тепер слідкуйте тут

Опубликовано Андреем Богданом Среда, 9 сентября 2020 г.

Як відомо, в інтерв’ю Богдан розкритикував роботу Андрія Єрмака в Офісі президента. Також Богдан зазначив, що за словами Зеленського, він його дратував.

 

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