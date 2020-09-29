Богдан дав гучне інтерв’ю Гордону та покинув Україну

Аня Мартинюк 10 вересня 2020, 08:06

За його пригодами він порадив слідкувати.



Новину передає «Преса України».



Сьогодні, 10 вересня, стало відомо, що колишній голова Офісу президента Андрій Богдан вирішив втекти з України. До такого кроку він вдався після того, як дав скандальне інтерв'ю Дмитру Гордону. На своїй сторінці у Facebook Богдан зазначив, що після його одкровень начебто виникла реальна загроза для його життя.



«У зв'язку з фізичної загрозою після першого інтерв'ю Гордону змушений перейти україно-румунський кордон», - зазначив він, додавши, що за усіма його пригодами можна стежити у телеграм-каналі «Тесла Богдана».

У зв’язку з фізичною загрозою після першого інтерв’ю Гордону змушений перейти Україно-румунський кордон, а за всіма моїми пригодами тепер слідкуйте тут Опубликовано Андреем Богданом Среда, 9 сентября 2020 г.

Як відомо, в інтерв’ю Богдан розкритикував роботу Андрія Єрмака в Офісі президента. Також Богдан зазначив, що за словами Зеленського, він його дратував.