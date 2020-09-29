Богдан дав гучне інтерв’ю Гордону та покинув Україну

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За його пригодами він порадив слідкувати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 вересня, стало відомо, що колишній голова Офісу президента Андрій Богдан вирішив втекти з України. До такого кроку він вдався після того, як дав скандальне інтерв'ю Дмитру Гордону. На своїй сторінці у Facebook Богдан зазначив, що після його одкровень начебто виникла реальна загроза для його життя.
«У зв'язку з фізичної загрозою після першого інтерв'ю Гордону змушений перейти україно-румунський кордон», - зазначив він, додавши, що за усіма його пригодами можна стежити у телеграм-каналі «Тесла Богдана».
У зв’язку з фізичною загрозою після першого інтерв’ю Гордону змушений перейти Україно-румунський кордон, а за всіма моїми пригодами тепер слідкуйте тутОпубликовано Андреем Богданом Среда, 9 сентября 2020 г.
Як відомо, в інтерв’ю Богдан розкритикував роботу Андрія Єрмака в Офісі президента. Також Богдан зазначив, що за словами Зеленського, він його дратував.
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