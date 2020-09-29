Сан-Франциско окунулось у помаранчеві сутінки

Аня Мартинюк 10 вересня 2020, 07:36

Все через пожежі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 вересня, стало відомо, що Сан-Франциско опинилось у так званій помаранчевій темряві. Фото та відео показують, що все навколо нагадує марсіанські пейзажі чи ядерну зиму.

Небо місцями ненадовго світлішає, але потім знову продовжує темніти, оскільки атмосферний дим кидає місто у вічні сутінки червоного та оранжевого. Дрібний попіл дощить над усім цим.

Кольорове небо є наслідком сильних шарів диму від пожеж. Воно може тривати кілька днів, оскільки пожежі продовжують вирувати.