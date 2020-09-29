Сан-Франциско окунулось у помаранчеві сутінки

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Все через пожежі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 вересня, стало відомо, що Сан-Франциско опинилось у так званій помаранчевій темряві. Фото та відео показують, що все навколо нагадує марсіанські пейзажі чи ядерну зиму.
Небо місцями ненадовго світлішає, але потім знову продовжує темніти, оскільки атмосферний дим кидає місто у вічні сутінки червоного та оранжевого. Дрібний попіл дощить над усім цим.
Chinatown, San Francisco 09.09.20 pic.twitter.com/tZFL2gEn09— Zneha (@mithrilmaker) September 9, 2020
Кольорове небо є наслідком сильних шарів диму від пожеж. Воно може тривати кілька днів, оскільки пожежі продовжують вирувати.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
14:57: Малюська запропонував працевлаштовувати довічно ув'язнених
14:38: У Мін’юсті роз'яснили, чи потрібно батькам платити «добровільні внески» у школі
14:09: «Слуга народу» Янченко вибачилася за слова про дітей Донбасу
10:58: Курси гривні до долара та євро змінилися різноспрямовано
10:22: Американці для боротьби з безпритульними розкидали каміння під мостом
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