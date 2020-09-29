Малюська запропонував працевлаштовувати довічно ув'язнених

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Для прикладу він навів вакансію у call-center Мін'юсту.
Новину передає «Преса України».
Голова Міністерства юстиції Денис Малюська озвучив цікаву ідею. За його словами, довічно ув'язнених можна влаштовувати на стресову роботу в call-center Мін'юсту. Міністр зауважив, що 40% опитаних ним в’язнів відповіли, що бажали б отримати таку роботу.
«Не обов'язково на держслужбу, але як техперсонал - так, ми можемо їх працевлаштувати. У мене навіть була ідея влаштовувати довічників в call-center. А чому ні? У нас часто лінія зависає, тому що нікому відповідати. А зарплата маленька, за ці гроші у мене чотири довічники будуть працювати 24 години на добу. Я жартую, звичайно - права людини ми дотримуємося. Але економічно їх робота була б вигідна», - розповів він.
За його словами, у довічників хороша психологічна витримка й вони стресостійкі. До того ж у них є стимул показати, що до них можна нормально звертатись. Тому Малюська планує реалізувати план.
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