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Якщо батьки все ж захочуть зробити такий внесок, їм варто знати, як зробити це правильно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 вересня, у прес-службі Мін’юсту нагадали батькам школярам про їх права та права їх дітей. Як зазначається, батьки мають право відмовитися здавати додаткові кошти.
«Якщо дитина навчається у звичайній школі (фінансується за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів), батьки мають право відмовитися здавати додаткові кошти – освіта в Україні є безкоштовною. Якщо у школі вимагають так званих «добровільних» внесків, батькам слід звернутися до місцевих органів управління освітою з вимогою роз’яснити законність таких дій», - йдеться у повідомленні.
Якщо батьки все ж бажають здійснити благодійний внесок, то краще це зробити на банківський рахунок та вимагати після цього звіту про витрати.
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14:38: У Мін’юсті роз'яснили, чи потрібно батькам платити «добровільні внески» у школі
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