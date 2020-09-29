«Слуга народу» Янченко вибачилася за слова про дітей Донбасу

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32-річна представниця партії Володимира Зеленського назвала дітей «немитими та нечесаними».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 вересня, представниця партії «Слуга народу» Галина Янченко вибачилась за свої слова про «немитих та нечесаних» дітей, які живуть на Донбасі у зоні кризової ситуації. За її словами, вона неправильно сформулювала свою думку.
Народна обраниця також закликала ЗМІ поставитися до інциденту з розумінням.
«Вважаю, що політики повинні вміти визнавати свої помилки. Тому, хочу вибачитися за свій вислів в ефірі одного з телеканалів про дітей, які живуть на лінії розмежування на сході України», - написала вона у соцмережі.
Вона підкреслила, що коли висловлювалась про дітей Донбасу, мала на увазі те, що у них набагато складніша доля.
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