«Слуга народу» Янченко вибачилася за слова про дітей Донбасу

Аня Мартинюк 09 вересня 2020, 14:09

32-річна представниця партії Володимира Зеленського назвала дітей «немитими та нечесаними».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 вересня, представниця партії «Слуга народу» Галина Янченко вибачилась за свої слова про «немитих та нечесаних» дітей, які живуть на Донбасі у зоні кризової ситуації. За її словами, вона неправильно сформулювала свою думку.

Народна обраниця також закликала ЗМІ поставитися до інциденту з розумінням.

«Вважаю, що політики повинні вміти визнавати свої помилки. Тому, хочу вибачитися за свій вислів в ефірі одного з телеканалів про дітей, які живуть на лінії розмежування на сході України», - написала вона у соцмережі.

Вона підкреслила, що коли висловлювалась про дітей Донбасу, мала на увазі те, що у них набагато складніша доля.