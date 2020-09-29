В МОЗ представили нову статистику щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 09 вересня 2020, 11:38

Коронавірус не відступає. В Україні плюс 2551 хворий.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні виявлено 2551 новий випадок захворювання на смертоносний китайський вірус. За весь період було виявлено 143 030 хворих. З них 2 979 летальних випадків.

За минулу добу померли 49 пацієнтів, у яких був коронавірус. Ситуація в областях та Києві наступна.

Вінницька область — 4 503 випадки;

Волинська область — 6 015 випадків;

Дніпропетровська область — 2 923 випадки;

Донецька область — 1 762 випадки;

Житомирська область — 3 879 випадків;

Закарпатська область — 8 277 випадків;

Запорізька область — 2041 випадок;

Івано-Франківська область — 10 659 випадків;

Кіровоградська область — 870 випадків;

м. Київ — 15 821 випадок;

Київська область — 6 459 випадків;

Львівська область — 16 269 випадків;

Луганська область — 480 випадків;

Миколаївська область — 1 714 випадків;

Одеська область — 8 827 випадків;

Полтавська область — 1 018 випадків;

Рівненська область — 9 943 випадки;

Сумська область — 2143 випадків;

Тернопільська область — 7 824 випадки;

Харківська область — 11 493 випадки;

Херсонська область — 538 випадків;

Хмельницька область — 3 355 випадків;

Чернівецька область — 11 581 випадок;

Черкаська область — 2 121 випадок;

Чернігівська область — 2 515 випадків.

Найбільше нових випадків захворювання зафіксували в Києві – 310.