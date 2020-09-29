В МОЗ представили нову статистику щодо коронавірусу

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Коронавірус не відступає. В Україні плюс 2551 хворий.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні виявлено 2551 новий випадок захворювання на смертоносний китайський вірус. За весь період було виявлено 143 030 хворих. З них 2 979 летальних випадків.
За минулу добу померли 49 пацієнтів, у яких був коронавірус. Ситуація в областях та Києві наступна.
Вінницька область — 4 503 випадки;
Волинська область — 6 015 випадків;
Дніпропетровська область — 2 923 випадки;
Донецька область — 1 762 випадки;
Житомирська область — 3 879 випадків;
Закарпатська область — 8 277 випадків;
Запорізька область — 2041 випадок;
Івано-Франківська область — 10 659 випадків;
Кіровоградська область — 870 випадків;
м. Київ — 15 821 випадок;
Київська область — 6 459 випадків;
Львівська область — 16 269 випадків;
Луганська область — 480 випадків;
Миколаївська область — 1 714 випадків;
Одеська область — 8 827 випадків;
Полтавська область — 1 018 випадків;
Рівненська область — 9 943 випадки;
Сумська область — 2143 випадків;
Тернопільська область — 7 824 випадки;
Харківська область — 11 493 випадки;
Херсонська область — 538 випадків;
Хмельницька область — 3 355 випадків;
Чернівецька область — 11 581 випадок;
Черкаська область — 2 121 випадок;
Чернігівська область — 2 515 випадків.
Найбільше нових випадків захворювання зафіксували в Києві – 310.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
10:58: Курси гривні до долара та євро змінилися різноспрямовано
10:22: Американці для боротьби з безпритульними розкидали каміння під мостом
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08:43: Кріштіану Роналду другим в історії забив сотню голів за збірну
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