Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Американці для боротьби з безпритульними розкидали каміння під мостом
  • «Слуги народу» змирилися з поразкою на виборах – Крюкова
  • Wizz Air братиме з мандрівників додаткові 12 євро

Курси гривні до долара та євро змінилися різноспрямовано

Аня Мартинюк 09 вересня 2020, 10:58
Версія для друку
Курси гривні до долара та євро змінилися різноспрямовано

Долар здорожчав на 5 копійок, євро здешевшало на копійку. 

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 9 вересня. За даними регулятора, долар додав у ціні понад 5 копійок, встановившись на рівні 27,80 грн. тим часом офіційний курс гривні до євро становить 32,79 грн. Євро віддало нацвалюті одну копійку.

Готівкові курси наступні. Купівля долара відбувається за 27,65 грн, продаж – за 27,87 грн. Купівля євро відбувається за 32,40 грн, продаж – за 32,85 грн.

 

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції