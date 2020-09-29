Курси гривні до долара та євро змінилися різноспрямовано

Аня Мартинюк 09 вересня 2020, 10:58

Долар здорожчав на 5 копійок, євро здешевшало на копійку.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 9 вересня. За даними регулятора, долар додав у ціні понад 5 копійок, встановившись на рівні 27,80 грн. тим часом офіційний курс гривні до євро становить 32,79 грн. Євро віддало нацвалюті одну копійку.

Готівкові курси наступні. Купівля долара відбувається за 27,65 грн, продаж – за 27,87 грн. Купівля євро відбувається за 32,40 грн, продаж – за 32,85 грн.