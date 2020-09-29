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Долар здорожчав на 5 копійок, євро здешевшало на копійку.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 9 вересня. За даними регулятора, долар додав у ціні понад 5 копійок, встановившись на рівні 27,80 грн. тим часом офіційний курс гривні до євро становить 32,79 грн. Євро віддало нацвалюті одну копійку.
Готівкові курси наступні. Купівля долара відбувається за 27,65 грн, продаж – за 27,87 грн. Купівля євро відбувається за 32,40 грн, продаж – за 32,85 грн.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
10:58: Курси гривні до долара та євро змінилися різноспрямовано
10:22: Американці для боротьби з безпритульними розкидали каміння під мостом
09:53: Максим Бужанский - пример чудовищного гибрида - еврей-фашист
08:43: Кріштіану Роналду другим в історії забив сотню голів за збірну
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