Американці для боротьби з безпритульними розкидали каміння під мостом

Аня Мартинюк 09 вересня 2020, 10:22

Тепер люди, які не мають де жити, не можуть сховатися від пекельної спеки в +43 градуси.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 вересня, український письменник Анатолій Улянов повідомив, що у США люди зібрали $3600 на «боротьбу з безпритульністю». На ці гроші були придбані шматки скелі. Їх розкидали їх під мостом, щоб бездомні не могли встановлювати там свої намети. Як відомо, люди без домівок таким чином рятуються від спеки в +43 градуси.

«На щастя, така ініціатива карається, і потрапляє під статтю «незаконний викид сміття в громадському місці». Штраф - до $10000. Завдяки активістам, кретинів, які витратили три з половиною штуцера на купу каміння, вже шукають», - зауважив він.

За словами Улянова, логіка таких рішень вражає, адже люди, хочуть, щоб безпритульних не було і для цього їх позбавляють можливості взагалі де-небудь бути.

«Став бездомним? Зникни! Так мислять ці відморозки з дірявими грудьми. Завалити все каменями, встановити шипи на лавки, засадити всі придатні для ночівлі клумби кактусами ... Бездомних від цього не стає менше. Зате їх життя від цього стає куди говнянішим. Більше складнощів. Більше перешкод на шляху до виходу з і без того важкого становища. Як якщо це суспільство карає людину за те, що вона потрапила в біду, і опинилася на вулиці. Власне, немає людини в такому погляді на безпритульного, який пропонує позбутися від нього за допомогою каменів і шипів», - додав він.

Инициативные граждане собрали $3,600 на "борьбу с бездомностью", купили на эти деньги куски скалы, и разбросали их под... Опубликовано Anatoli Ulyanov Вторник, 8 сентября 2020 г.

Інтернет-спільнота обурилась такому ходу подій. Коментатори зазначили, що американці женуть бездомних «йти додому».