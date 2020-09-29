Максим Бужанский - пример чудовищного гибрида - еврей-фашист

zmxn 09 вересня 2020, 09:53

.... Одним из современных апологетов "руськага мира" является Зе-депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский. Вся его риторика насквозь пропитана неприкрытой симпатией к стране-агрессору и ненавистью к всему украинскому. Слушая его украинофобские монологи, мне иногда кажется, что "слугу народа" инкогнито усыновил Владимир Соловьев. А Ольга Скабеева в качестве подарка к 23 февраля, ко дню Советской Армии, - в которой Макс почему-то никогда не служил - преподнесла архаичный сливной бачок с надписью "Маде ин Улан-Уде"...

... В силу того, что Борис Филатов бесспорно теряет рейтинг в предвыборной гонке за кресло мэра Днепра, Максим Бужанский и Сергей Рыженко являются сегодня главными конкурентами за право занять это кресло. Но имеет ли право Днепр проголосовать за человека, неприкрыто поющего гимны РФ, аннексировавшей Крым и оккупировавшей ОРДЛО?

Для меня лично совершенно очевидно, что Бужанский - современный фашист. Это мое субъективное мнение, но всё его пророссийское красноречие, непрерывно выливаемое из телестудий медведчуковских "калоприемников", сотни раз подтверждает правоту моих слов. Еврей-фашист не имеет права занимать пост городского головы моего любимого Днепра...

... История еврейского народа в период Второй мировой войны - это трагедия вселенского масштаба. Выработанная верхушкой наци доктрина полного уничтожения евреев, планомерно осуществлялась партийным аппаратом, армией, спецслужбами, государственными и общественными организациями Германии. Черный дым над крематориями концлагерей; массовые расстрелы; газовые камеры; чудовищные медицинские опыты над еврейскими детишками; портмоне из кожи еврейских женщин; горы золотых коронок, вырванные у мужчин перед умерщвлением... И фатальный итог - почти шесть миллионов евреев, погибших в период с 1939 по 1945 гг. . Разве все это можно забыть? История, на примере таких, как Бужанский, показала, что можно...

Я полагал, что весь этот нечеловеческий ужас навеки сохранится в генетическом коде еврейского народа; в сердцах тех людей, чьи предки подвергались самому страшному унижению на свете - повинности носить на груди шестиконечные звезды Да, я был уверен, что такой ужас забыть нельзя. Но как же я ошибался!... "Убивайте убивайте убивайте - не думайте о последствиях. Помните, за всех вас отвечу я один - Герман Геринг.". Вспомнили? И разве кто-то мог предположить, что современные евреи, чьи предки закончили свой жизненный путь в нацистских крематориях горстками темно-серого пепла, будут вторить вслед за покойным Герингом... "Убивайте убивайте убивайте! Убивайте, как можно больше! Убивайте везде, где прикажет наш фюрер. Убивайте в Приднестровье, в Грузии, в Чечне, в Украине, в Сирии, в Ливии! Убивайте и не думайте о последствиях. За всех вас ответит один человек - Владимир Путин!". Это чудовищно, это невероятно но это так. Немцы-фашисты уничтожали "неполноценных" евреев с целью - как они утверждали - "улучшить род человеческий". Современные евреи-фашисты, предки которых испытали на себе все ужасы холокоста, призывают к ядерным бомбардировкам и безжалостному истреблению всех, кто не хочет жить в концлагере зловонного "руськага мира". Их цель - легитимизация тотальной войны против "неполноценных": "пиндосов", "бендеровцев", "чурок", "хачей", "пшеков", "пидарасов"...

Путин велик, ему удалось осуществить "чудо". Он сумел вывести мерзопакостную органическую субстанцию: еврей-фашист. Все до единого евреи-фашисты являются апологетами "руськага мира". Владимир Жириновский, Владимир Соловьев, Владислав Сурков, Константин Эрнст, Сергей Шойгу (мать - Александра Яковлевна Кудрявцева), Анатолий Вассерман, Яков Кедми, Борис Литвинов и пр., и т. д., и т. п. Как же богат на парадоксы современный мир! Русские хладнокровно убивают братьев-украинцев... Чернокожий американец, чьи предки еще 30 лет назад были лишены права войти в автобус или магазин для белых, становится президентом США... Евреи, больше всех пострадавшие от фашистов, нынче массово пропагандируют идеи фашизма... Россия - это страна неприкрытого фашизма. Россия - это государство, занимающее первое место в мире по количеству фашистских организаций - 53 ( https://zen.yandex.ru/media/ id/5eb3b1dbae328b436247712a/v- rossii-deistvuiut-celyh-53- fashistskie-organizacii- 5edf12f1f592f9532557e4d6 ). И когда сегодня евреи Рабинович, Червоненко или Бужанский, чьи предки пережили ужасы холокоста, призывают украинскую нацию к братанию с Россией, мне кажется, что они сошли с ума. Но сумасшедший не может быть мэром украинского мегаполиса...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".