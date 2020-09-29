Apple представила перший магазин на воді

Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии 10:31
Американці для боротьби з безпритульними розкидали каміння під мостом 10:22
Максим Бужанский - пример чудовищного гибрида - еврей-фашист 09:53
Кріштіану Роналду другим в історії забив сотню голів за збірну 08:43
Зеленський закликав змінити формат проведення медреформи 08:08
Покинув сім’ю заради молодої коханої – Голова ДМС назвав себе справжнім чоловіком 14:01
Зустрічі радників глав країн «Нормандське четвірки» бути – Зеленський 13:04
«Слуги народу» змирилися з поразкою на виборах – Крюкова 11:55
Епоха бідності завершилась - Кирило Тимошенко полетів до Туреччини в один з найкращих готелів 10:30
Принц Гаррі повернув Єлизаветі борг в 3 мільйони доларів 09:50
У ньому працюватимуть люди, які володіють більш ніж 20 мовами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 вересня, стало відомо, що американська компанія Apple готується до відкриття незвичного магазину. У Сінгапурі з’явиться перший магазин «яблучної» продукції на воді. Магазин під назвою Apple Marina Bay Sands має вигляд півсфери. Він розташований в водах затоки Марина Бей.
Відкриття заплановане на завтра, 10 вересня. Варто зазначити, що це буде третій магазин компанії у Сінгапурі. Особливістю нового магазину стане те, що в ньому працюватимуть 150 співробітників, які розмовлятимуть на більш ніж 20 мовах.
Як зазначили в блозі компанії, в магазині буде представлено весь асортимент продукції, а також у будівлі проводитимуть культурні події за участі творчих особистостей. Потрапити у магазин можна буде за попереднім записом з дотриманням карантинних вимог.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
10:22: Американці для боротьби з безпритульними розкидали каміння під мостом
09:53: Максим Бужанский - пример чудовищного гибрида - еврей-фашист
08:43: Кріштіану Роналду другим в історії забив сотню голів за збірну
08:08: Зеленський закликав змінити формат проведення медреформи
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.