Apple представила перший магазин на воді

Аня Мартинюк 09 вересня 2020, 09:43

У ньому працюватимуть люди, які володіють більш ніж 20 мовами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 вересня, стало відомо, що американська компанія Apple готується до відкриття незвичного магазину. У Сінгапурі з’явиться перший магазин «яблучної» продукції на воді. Магазин під назвою Apple Marina Bay Sands має вигляд півсфери. Він розташований в водах затоки Марина Бей.

Відкриття заплановане на завтра, 10 вересня. Варто зазначити, що це буде третій магазин компанії у Сінгапурі. Особливістю нового магазину стане те, що в ньому працюватимуть 150 співробітників, які розмовлятимуть на більш ніж 20 мовах.

Як зазначили в блозі компанії, в магазині буде представлено весь асортимент продукції, а також у будівлі проводитимуть культурні події за участі творчих особистостей. Потрапити у магазин можна буде за попереднім записом з дотриманням карантинних вимог.