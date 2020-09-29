14 років в ефірі – Шоу про сім’ю Кардашян закривають

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Шоу почало втрачати рейтинги.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 вересня, стало відомо, що популярне в Америці шоу «Сімейство Кардашян» припиняє своє існування. Реаліті-шоу транслювалось протягом 14 років. Як повідомили ЗМІ, сім’я прийняла важке рішення.
Причини такого ходу подій не називають. Однак відомо, що показник перегляду шоу знизився до 900 тисяч, хоч раніше воно збирало 10,5 мільйонів глядачів.
Нагадаємо, прем'єра шоу відбулася в 2007 році. Виконавчим продюсером шоу був Раян Сікрест. Протягом багатьох років шоу демонструвало ключові події в особистому та професійному житті родини в Каліфорнії.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
10:22: Американці для боротьби з безпритульними розкидали каміння під мостом
09:53: Максим Бужанский - пример чудовищного гибрида - еврей-фашист
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