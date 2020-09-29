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До побиття рекорду йому залишилось забити 8 голів за збірну Португалії.
Новину передає «Преса України».
Легендарний футболіст Кріштіану Роналду другим в історії забив сотню голів за збірну. Нападаючий збірної Португалії у матчі Ліги націй УЄФА проти Швеції допоміг команді перемоги з рахунком 2: 0. Обидва голи належать Роналду.
Вони стали його 100-м і 101-м у складі португальської збірної. Нагадаємо, гра пройшла 8 вересня у Стокгольмі.
До слова, інший футболіст, Алі Даеї, граючи у складі збірної Ірану в період з 1993 по 2006 роки, забив 109 м’ячів. Щоб побити рекорд іранця Кріштіану Роналду забити 8 голів за Порутгалію.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
08:43: Кріштіану Роналду другим в історії забив сотню голів за збірну
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