Аня Мартинюк 09 вересня 2020, 08:43

До побиття рекорду йому залишилось забити 8 голів за збірну Португалії.

Новину передає «Преса України».

Легендарний футболіст Кріштіану Роналду другим в історії забив сотню голів за збірну. Нападаючий збірної Португалії у матчі Ліги націй УЄФА проти Швеції допоміг команді перемоги з рахунком 2: 0. Обидва голи належать Роналду.

Вони стали його 100-м і 101-м у складі португальської збірної. Нагадаємо, гра пройшла 8 вересня у Стокгольмі.

До слова, інший футболіст, Алі Даеї, граючи у складі збірної Ірану в період з 1993 по 2006 роки, забив 109 м’ячів. Щоб побити рекорд іранця Кріштіану Роналду забити 8 голів за Порутгалію.