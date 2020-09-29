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Зеленський закликав змінити формат проведення медреформи

Аня Мартинюк 09 вересня 2020, 08:08
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Зеленський закликав змінити формат проведення медреформи

Президент України порівняв реформу Супрун з грою про вовка, який ловить яйця.  

Новину передає «Преса України».

Український президент Володимир Зеленський виступив в Житомирській області на брифінгу. Він заявив, що розпорядився змінити формат проведення медреформи до наступного місяця. Відповідне розпорядження отримали профільні відомства.

«Міністерству охорони здоров'я поставлено завдання до кінця вересня показати формат продовження медреформи, зміни медреформи. Ми вже зловили багато медустанов, які майже закривалися. Ми їх відкривали, починали добудовувати, оснащувати технічно. Медреформа була так побудована в Україні, як у дитячій грі, коли вовк ловив яйця. Ми, як ці вовки з кошиками, ловимо яйця - не знаємо, де закривається тубдиспансер, де психіатрична лікарня. Тому відстежуємо. Багато зупинили закриттів мед установ», - заявив він.

Зеленський наголосив, що негативні сторони медичної реформи треба виключити. За його словами, позитивні сторони медреформа все ж має і їх залишать.

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