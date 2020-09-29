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У Туреччині посилили карантин

Аня Мартинюк 09 вересня 2020, 07:28
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У Туреччині посилили карантин

Тепер у громадських місцях необхідно носити маску.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що турецька влада прийняла рішення зобов’язати усіх громадян носити захисні маски у громадських місцях. За даними видання Gundem Kibris, до такого кроку влада вдалася у зв’язку із збільшенням кількості хворих на коронавірус.

Варто зазначити, що в автобуси більше не братиму стоячих пасажирів. Станом на 9 вересня у Туреччині зафіксовано 283 270 випадків зараження. З них 6782 летальні випадки.

  

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