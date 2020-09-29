У Туреччині посилили карантин

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Тепер у громадських місцях необхідно носити маску.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що турецька влада прийняла рішення зобов’язати усіх громадян носити захисні маски у громадських місцях. За даними видання Gundem Kibris, до такого кроку влада вдалася у зв’язку із збільшенням кількості хворих на коронавірус.
Варто зазначити, що в автобуси більше не братиму стоячих пасажирів. Станом на 9 вересня у Туреччині зафіксовано 283 270 випадків зараження. З них 6782 летальні випадки.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
08:43: Кріштіану Роналду другим в історії забив сотню голів за збірну
08:08: Зеленський закликав змінити формат проведення медреформи
14:01: Покинув сім’ю заради молодої коханої – Голова ДМС назвав себе справжнім чоловіком
13:04: Зустрічі радників глав країн «Нормандське четвірки» бути – Зеленський
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