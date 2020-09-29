Синоптик спрогнозувала «бабине літо» в Україні

Аня Мартинюк 08 вересня 2020, 14:17

Наталія Діденко запевнила, що тепло прийде зовсім скоро.

Новину передає «Преса України».

Наталія Діденко, український синоптик, розповіла, що 9 вересня в Україні спостерігатиметься «бабине літо».

«9-го вересня в Україні скрізь - антициклон, суха сонячна погода. Температура повітря +20+25 градусів, на Півдні та місцями у центральній частині +25+29 градусів», - заявила вона.

У столиці стовпчики термометрів покажуть +23, +24 градуси. Опадів не очікується.