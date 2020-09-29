Синоптик спрогнозувала «бабине літо» в Україні

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Наталія Діденко запевнила, що тепло прийде зовсім скоро.
Новину передає «Преса України».
Наталія Діденко, український синоптик, розповіла, що 9 вересня в Україні спостерігатиметься «бабине літо».
«9-го вересня в Україні скрізь - антициклон, суха сонячна погода. Температура повітря +20+25 градусів, на Півдні та місцями у центральній частині +25+29 градусів», - заявила вона.
У столиці стовпчики термометрів покажуть +23, +24 градуси. Опадів не очікується.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
14:01: Покинув сім’ю заради молодої коханої – Голова ДМС назвав себе справжнім чоловіком
13:04: Зустрічі радників глав країн «Нормандське четвірки» бути – Зеленський
11:55: «Слуги народу» змирилися з поразкою на виборах – Крюкова
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