Покинув сім’ю заради молодої коханої – Голова ДМС назвав себе справжнім чоловіком

Аня Мартинюк 08 вересня 2020, 14:01

Максим Соколюк та Анастасія Зінченко розповіли свою історію кохання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, як зав’язався роман між українкою Анастасією Зінченко, яка не могла виїхати з Уханю з собачкою, та головою ДМС Максимом Соколюком. Закохані розповіли журналістам ТСН, що познайомились вони у лютому, коли дівчині відмовили в евакуації з твариною.

Модель Анастасія розповіла, що спочатку спілкувалася з майбутнім коханим лише на тему документів, а потім вони зрозуміли, що мають багато спільних тем. У квітні дівчина прибула в Україну, де її зустрів Соколюк та особисто відвіз у її рідний Херсон. Тоді 43-річний голова ДМС вручив їй листа із зізнанням про теплі почуття.

Соколюк запевнив, що після того, як написав моделі листа, він одразу ж й вирішив подати до суду на розлучення з дружиною, з якою у нього двоє дітей. Нині ексдружина запевнила, що не відчуває себе ображеною чи покинутою.

«Я, як справжній чоловік, вирішив, що потрібно було залишити (квартиру, — ред.) колишній дружині. А як інакше?», - додав він.

Наразі новостворена пара живе у Києві у орендованій квартирі.