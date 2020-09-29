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Максим Соколюк та Анастасія Зінченко розповіли свою історію кохання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, як зав’язався роман між українкою Анастасією Зінченко, яка не могла виїхати з Уханю з собачкою, та головою ДМС Максимом Соколюком. Закохані розповіли журналістам ТСН, що познайомились вони у лютому, коли дівчині відмовили в евакуації з твариною.
Модель Анастасія розповіла, що спочатку спілкувалася з майбутнім коханим лише на тему документів, а потім вони зрозуміли, що мають багато спільних тем. У квітні дівчина прибула в Україну, де її зустрів Соколюк та особисто відвіз у її рідний Херсон. Тоді 43-річний голова ДМС вручив їй листа із зізнанням про теплі почуття.
Соколюк запевнив, що після того, як написав моделі листа, він одразу ж й вирішив подати до суду на розлучення з дружиною, з якою у нього двоє дітей. Нині ексдружина запевнила, що не відчуває себе ображеною чи покинутою.
«Я, як справжній чоловік, вирішив, що потрібно було залишити (квартиру, — ред.) колишній дружині. А як інакше?», - додав він.
Наразі новостворена пара живе у Києві у орендованій квартирі.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
14:01: Покинув сім’ю заради молодої коханої – Голова ДМС назвав себе справжнім чоловіком
13:04: Зустрічі радників глав країн «Нормандське четвірки» бути – Зеленський
11:55: «Слуги народу» змирилися з поразкою на виборах – Крюкова
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