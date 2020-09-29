Єфремова засудили до 8 років колонії

Аня Мартинюк 08 вересня 2020, 13:27

Він відбуватиме покарання у колонії загального режиму.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що Пресненський суд Москви визнав актора Михайла Єфремова винним у смертоносній ДТП, в результаті якої загинув Сергій Захаров. 56-річну зірку кіно засудили до 8 років колонії загального режиму.

Також актор повинен сплатити 800 тисячам рублів, що еквівалентно трохи менше 300 тисяч грн штрафу на користь старшого сина Захарова. Його також позбавили прав на 3 роки.

«Визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого пунктом "а" частини 4 статті 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності до смерті людини, вчинене особою в стані сп'яніння»)», - зачитала суддя.

Під час зачитання вироку актор Єфремов слухав його стоячи.