Єфремова засудили до 8 років колонії

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Він відбуватиме покарання у колонії загального режиму.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що Пресненський суд Москви визнав актора Михайла Єфремова винним у смертоносній ДТП, в результаті якої загинув Сергій Захаров. 56-річну зірку кіно засудили до 8 років колонії загального режиму.
Також актор повинен сплатити 800 тисячам рублів, що еквівалентно трохи менше 300 тисяч грн штрафу на користь старшого сина Захарова. Його також позбавили прав на 3 роки.
«Визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого пунктом "а" частини 4 статті 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності до смерті людини, вчинене особою в стані сп'яніння»)», - зачитала суддя.
Під час зачитання вироку актор Єфремов слухав його стоячи.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
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