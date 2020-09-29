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Президент України назвав нову дату.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що радники глав країн «Нормандської четвірки» зустрінуться 11 вересня. Відповідна заява прозвучала у Сумах під час спілкування з журналістами.
«Ми будемо робити все, щоб зберегти режим тиші, щоб уникнути великого числа як поранених, так і загиблих. Іншого варіанту, щоб зберегти життя людей, я зараз не бачу. Тому у нас повинно бути засідання радників «Нормандського формату» 11 вересня, очікуємо там певних пропозицій, визначених рішень», - зазначив український лідер.
Нагадаємо, зустріч радників «Нормандської четвірки» відкладається ще з 28 серпня.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
13:04: Зустрічі радників глав країн «Нормандське четвірки» бути – Зеленський
11:55: «Слуги народу» змирилися з поразкою на виборах – Крюкова
10:30: Епоха бідності завершилась - Кирило Тимошенко полетів до Туреччини в один з найкращих готелів
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