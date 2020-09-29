Зустрічі радників глав країн «Нормандське четвірки» бути – Зеленський

Аня Мартинюк 08 вересня 2020, 13:04

Президент України назвав нову дату.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що радники глав країн «Нормандської четвірки» зустрінуться 11 вересня. Відповідна заява прозвучала у Сумах під час спілкування з журналістами.

«Ми будемо робити все, щоб зберегти режим тиші, щоб уникнути великого числа як поранених, так і загиблих. Іншого варіанту, щоб зберегти життя людей, я зараз не бачу. Тому у нас повинно бути засідання радників «Нормандського формату» 11 вересня, очікуємо там певних пропозицій, визначених рішень», - зазначив український лідер.

Нагадаємо, зустріч радників «Нормандської четвірки» відкладається ще з 28 серпня.