Закон «Про освіту» в Україні більше не мінятимуть

Аня Мартинюк 08 вересня 2020, 12:37

Дмитро Кулеба заявив, що Україна не задовольнятиме вимоги інших країн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що Україна не націлена міняти закон «Про освіту». Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ході візиту до Бухареста. За його словами, міняти закон знову українська держава не буде навіть якщо на цьому наполягатимуть інші країни.

«Як міністр закордонних справ України я повинен діяти відповідно до чинного законодавства своєї держави. Коли закон "Про освіту" був прийнятий, Венеціанська комісія Ради Європи висловила ряд зауважень до нього. Україна внесла зміни в цей закон і виконала рекомендації Венеціанської комісії. Ми не плануємо більше міняти цей закон, щоб задовольняти вимоги тих чи інших країн. Але ми абсолютно налаштовані забезпечити імплементацію цього закону таким чином, щоб інтереси України і конкретно в цьому випадку інтереси Румунії, були захищені», - заявив він.

Кулеба особливо підкреслив, що для нього особисто румунськае меншість в Україні є надбанням.