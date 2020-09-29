«Слуги народу» змирилися з поразкою на виборах – Крюкова

Аня Мартинюк 08 вересня 2020, 11:55

Відома журналістка також передрікла, що результати виборів поділять політичне життя на «до» та «після» Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Відома українська журналістка Світлана Крюкова виступила в ефірі каналу Зік. Вона відповіла на запитання ведучих, чи може влада планувати скасування виборів шляхом заявлення про те, що на виборчих дільницях члени комісії хворі на коронавірус.

За словами Крюкової, до такого кроку влада не вдасться, адже це буде очевидно смішно. За її словами, провести вибори все-одно доведеться, а їх відтермінування лише нашкодить і так підмоченій репутації «Слуг народу».

Крюкова заявила, що за її даними, «Слуга народу» готується до поразки.

«Вони заздалегідь прийняли поразку. Вони будуть грати в імітацію виборів. І вони вже в це граються. Я бачу слабку технічну організацію підготовки на місцях. Вони заздалегідь прийняли поразку по багатьох регіонах, містам. Вони ведуть свої команди, як ведуть», - заявила вона.

Журналістка також нагадала, що у «слуг» й досі немає сильних конкурентів на виборах. Вона також вважає, що результати місцевих виборів поділять політичне життя на дві частини. Час «до», коли в президента Зеленського вірили більшість виборців. І час «після», коли більшість виборців всерйоз задумалися над тим, що буде після Зеленського.