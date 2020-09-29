В Україні 2411 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 08 вересня 2020, 11:12

Також за добу померли 57 пацієнтів.

Новину передає «Преса України».

Станом на 8 вересня в Україні 140 479 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу було виявлено 2 411 нових хворих.

За весь період спостережень померли 2 934 пацієнти. Варто зазначити, що за минулу добу померли 57 пацієнтів з коронавірусом.

За даними РНБО, найбільше нових випадків у Києві – 235. Ситуація в областях наступна.

Вінницька область — 4 450 випадків;

Волинська область — 5 943 випадки;

Дніпропетровська область — 2 843 випадки;

Донецька область — 1 675 випадків;

Житомирська область — 3 812 випадків;

Закарпатська область — 8 180 випадків;

Запорізька область — 1 981 випадок;

Івано-Франківська область — 10 508 випадків;

Кіровоградська область — 867 випадків;

м. Київ — 15 511 випадків;

Київська область — 6 370 випадків;

Львівська область — 16 073 випадки;

Луганська область — 448 випадків;

Миколаївська область — 1 690 випадків;

Одеська область — 8 721 випадок;

Полтавська область — 997 випадків;

Рівненська область — 9 860 випадків;

Сумська область — 2 070 випадків;

Тернопільська область — 7 580 випадків;

Харківська область — 11 202 випадки;

Херсонська область — 518 випадків;

Хмельницька область — 3 253 випадки;

Чернівецька область — 11 431 випадок;

Черкаська область — 2 046 випадків;

Чернігівська область — 2 450 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.