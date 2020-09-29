В Україні 2411 нових хворих на коронавірус

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Також за добу померли 57 пацієнтів.
Новину передає «Преса України».
Станом на 8 вересня в Україні 140 479 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу було виявлено 2 411 нових хворих.
За весь період спостережень померли 2 934 пацієнти. Варто зазначити, що за минулу добу померли 57 пацієнтів з коронавірусом.
За даними РНБО, найбільше нових випадків у Києві – 235. Ситуація в областях наступна.
Вінницька область — 4 450 випадків;
Волинська область — 5 943 випадки;
Дніпропетровська область — 2 843 випадки;
Донецька область — 1 675 випадків;
Житомирська область — 3 812 випадків;
Закарпатська область — 8 180 випадків;
Запорізька область — 1 981 випадок;
Івано-Франківська область — 10 508 випадків;
Кіровоградська область — 867 випадків;
м. Київ — 15 511 випадків;
Київська область — 6 370 випадків;
Львівська область — 16 073 випадки;
Луганська область — 448 випадків;
Миколаївська область — 1 690 випадків;
Одеська область — 8 721 випадок;
Полтавська область — 997 випадків;
Рівненська область — 9 860 випадків;
Сумська область — 2 070 випадків;
Тернопільська область — 7 580 випадків;
Харківська область — 11 202 випадки;
Херсонська область — 518 випадків;
Хмельницька область — 3 253 випадки;
Чернівецька область — 11 431 випадок;
Черкаська область — 2 046 випадків;
Чернігівська область — 2 450 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
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