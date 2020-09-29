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31-річний чиновник вирішив не економити на відпочинку.
Новину передає «Преса України».
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, якого підозрюють в організації спектаклю у Луцьку, коли терорист захопив маршрутку, полетів в Туреччину. З собою він взяв дружину Олену. Для відпочинку 31-річний чиновник обрав недешевий готель D Maris Bay неподалік Мармарісу.
За даними джерел в Офісі президента, відпустка Тимошенка на Егейському узбережжі триватиме тиждень. Варто зазначити, що готель, в якому перебуватиме пара, знаходиться в унікальній зеленій зоні на горі висотою 45 метрів.
Вартість туру на 8 ночей, включаючи переліт, страховку, трансфер і харчування типу «все включено» на двох дорослих та дитину може сягати до півмільйона гривень. Сам Тимошенко ще не звітував про витрати на відпустку.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
10:30: Епоха бідності завершилась - Кирило Тимошенко полетів до Туреччини в один з найкращих готелів
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