Епоха бідності завершилась - Кирило Тимошенко полетів до Туреччини в один з найкращих готелів

Аня Мартинюк 08 вересня 2020, 10:30

31-річний чиновник вирішив не економити на відпочинку.

Новину передає «Преса України».

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, якого підозрюють в організації спектаклю у Луцьку, коли терорист захопив маршрутку, полетів в Туреччину. З собою він взяв дружину Олену. Для відпочинку 31-річний чиновник обрав недешевий готель D Maris Bay неподалік Мармарісу.

За даними джерел в Офісі президента, відпустка Тимошенка на Егейському узбережжі триватиме тиждень. Варто зазначити, що готель, в якому перебуватиме пара, знаходиться в унікальній зеленій зоні на горі висотою 45 метрів.

Вартість туру на 8 ночей, включаючи переліт, страховку, трансфер і харчування типу «все включено» на двох дорослих та дитину може сягати до півмільйона гривень. Сам Тимошенко ще не звітував про витрати на відпустку.