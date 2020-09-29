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Принц Гаррі повернув Єлизаветі борг в 3 мільйони доларів

Аня Мартинюк 08 вересня 2020, 09:50
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Принц Гаррі повернув Єлизаветі борг в 3 мільйони доларів

Все завдяки контракту з Netflix.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що принц Гаррі і його дружина Меган Маркл уже повернули королеві Єлизаветі II 3 мільйони доларів. Саме стільки було витрачено на ремонт Фрогмор-котеджу в Віндзорі, де після весілля мали жити молодята.

Як зазначає видання Daily Mail, Гаррі хотів віддавати гроші у розстрочку на 11 років. Однак після того як пара уклала догорів з Netflix, він вирішив повернути гроші одразу.

Нагадаємо, Гаррі та Меган заявили про вихід з королівської сім’ї на початку січня 2020 року.

 

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