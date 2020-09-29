Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии 10:31
Принц Гаррі повернув Єлизаветі борг в 3 мільйони доларів 09:50
Разумков заявив про готовність розпустити Раду в разі необхідності 13:12
Першу ракетку світу Джоковича дискваліфікували з US Open 10:25
Трамп та Байден витратили на рекламу в YouTube понад $100 млн 09:15
З’явився список найтитулованіших футболістів XXI століття 08:38
Більшість американців готові надати підтримку Байдену – опитування 08:01
«Дівчина з собачкою» повернулась з Уханю та завела роман з очільником ДМС 07:31
Пакеты и пленки с логотипом станут вашей визитной карточкой 04:43
Все завдяки контракту з Netflix.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що принц Гаррі і його дружина Меган Маркл уже повернули королеві Єлизаветі II 3 мільйони доларів. Саме стільки було витрачено на ремонт Фрогмор-котеджу в Віндзорі, де після весілля мали жити молодята.
Як зазначає видання Daily Mail, Гаррі хотів віддавати гроші у розстрочку на 11 років. Однак після того як пара уклала догорів з Netflix, він вирішив повернути гроші одразу.
Нагадаємо, Гаррі та Меган заявили про вихід з королівської сім’ї на початку січня 2020 року.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
09:50: Принц Гаррі повернув Єлизаветі борг в 3 мільйони доларів
08:30: Усик показав танці на ринзі
07:29: НБУ ослабив гривню до долара
13:12: Разумков заявив про готовність розпустити Раду в разі необхідності
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.