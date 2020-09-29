Журналісти показали місце самоізоляції Тимошенко

Аня Мартинюк 08 вересня 2020, 09:14

Розкішний садок, фонтан з підсвідкою і чималий особняк – все для Тимошенко.

Новину передає «Преса України».

Журналісти видання «Страна.ua» повідомили, що лідер політичної сили «Батьківщина» Юлія Тимошенко наразі перебуває на самоізоляції. Як відомо, вона пройшла лікування від коронавірусу. Стало відомо, що політик наразі пересиджує елітному передмісті, в сусідніх селищах по Старообухівській трасі.

Разом з Юлією Володимирівною на самоізоляції перебувають дочка Євгенія з чоловіком Артуром Чечоткіним. У них, за попередніми даними, теж виявили смертоносний китайський вірус.

Журналісти нагадали, що Тимошенко багато років знімає особняк в Козині, де є персональний пляж та садок. Особняк на 588 кв м. та земельною ділянкою на 33 сотки знаходиться в закритому котеджному містечку «Срібна хвиля». Він належить кузини Тимошенко - Тетяні Шараповій.