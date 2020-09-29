Усик показав танці на ринзі

Аня Мартинюк 08 вересня 2020, 08:30

33-річний боксер-професіонал почав готуватися до бою з Дереком Чісора.

Новину передає «Преса України».

Український боксер Олександр Усик показав, як він готується до бою з британцем Дереком Чісора. На своїй сторінці у соцмережі Усик показав запальні танці під ритмічну музику Боні Тайлера на ринзі.

Переглянути цей допис в Instagram #hero Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa) 7 Вер 2020 р. о 8:28 PDT

Нагадаємо, бій українця та британця відбудеться орієнтовно 31 жовтня. За попередніми даними, на подію можуть запросити глядачів. Наразі тривають переговори. Тим часом інтернет-спільнота активно коментує свіжий матеріал від Усика, зазначивши, що він як завжди на висоті.