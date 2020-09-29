Стала відома зарплата міністра юстиції України

Аня Мартинюк 08 вересня 2020, 08:02

З посадового окладу Дениса Малюські відрахували 17 866 грн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, скільки заробив міністр юстиції України Денис Малюська в серпні. Так, його зарплата склала 49,5 тис. грн. Посадовий оклад 38-річного міністра становить 52 279 грн. Йому передбачена надбавка як експерту з питань таємниць - 10 456 грн та відпускні - 4 621 грн.

Згідно обмеження за розміром зарплати чиновників законом «Про державний бюджет України на 2020 рік» від посадового окладу Малюськи було відраховано 17 866 грн. Тобто після вирахування податків і зборів Малюська отримав 39 839 гривень.