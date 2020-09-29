НБУ ослабив гривню до долара

Аня Мартинюк 08 вересня 2020, 07:29

Провідна іноземна валюта, долар, продовжила відбивати позиції у нацвалюти.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив на сьогодні, 8 вересня, офіційний курс гривні до долара та євро. Долар встановився на рівні 27,75 грн, додавши 2 копійки. Офіційний курс гривні до євро 32,80 грн. Європейська валюта здешевшала на 4 копійки.

Вартість долара та євро в обмінниках змінилася наступним чином. Купівля долара відбувається за 27,60 грн, продаж – за 27,82 грн. Купівля євро відбувається за 32,43 грн, продаж – за 32,88 грн.