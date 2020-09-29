Wizz Air братиме з мандрівників додаткові 12 євро

Аня Мартинюк 07 вересня 2020, 13:42

Однак не з усіх, а лише тих, які бажають скористатися послугою «Місця поруч».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що відомий лоукостер Wizz Air вирішив ввести збір за гарантоване надання місць поруч. Як зазначили в авіакомпанії, послугою, яка називається «Місця поруч», можуть скористатися двоє дорослих пасажирів.

Ще одна умова, вони повинні купити квитки в межах одного бронювання за тарифом Basic. Обрати місця самостійно пасажири не зможуть. Вартість послуги складає 12 євро в один бік.