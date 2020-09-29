Wizz Air братиме з мандрівників додаткові 12 євро

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Однак не з усіх, а лише тих, які бажають скористатися послугою «Місця поруч».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 вересня, стало відомо, що відомий лоукостер Wizz Air вирішив ввести збір за гарантоване надання місць поруч. Як зазначили в авіакомпанії, послугою, яка називається «Місця поруч», можуть скористатися двоє дорослих пасажирів.
Ще одна умова, вони повинні купити квитки в межах одного бронювання за тарифом Basic. Обрати місця самостійно пасажири не зможуть. Вартість послуги складає 12 євро в один бік.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
13:12: Разумков заявив про готовність розпустити Раду в разі необхідності
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