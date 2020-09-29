Разумков заявив про готовність розпустити Раду в разі необхідності

Аня Мартинюк 07 вересня 2020, 13:12

Наразі підстав це робити він не бачить.

Новину передає «Преса України».

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в останньому інтерв’ю заявив, що наразі немає конституційних підстав для розпуску Ради. Він також наголосив, що у разі, якщо вони з’являться, то виконає відповідне рішення, після того, як президент Володимир Зеленський видасть відповідний указ.

«Якщо для цього будуть конституційні підстави, я, як і будь-який інший законослухняний громадянин, буду їх виконувати. Але я впевнений, що порушувати Конституцію також ніхто не буде, тому будемо виходити з реалій», - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що може розпустити ВРУ, але він не бачить причин це робити.