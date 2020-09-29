В’язниць в Україні повинно бути дві — Малюська

Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии 10:31
Разумков заявив про готовність розпустити Раду в разі необхідності 13:12
Першу ракетку світу Джоковича дискваліфікували з US Open 10:25
Трамп та Байден витратили на рекламу в YouTube понад $100 млн 09:15
З’явився список найтитулованіших футболістів XXI століття 08:38
Більшість американців готові надати підтримку Байдену – опитування 08:01
«Дівчина з собачкою» повернулась з Уханю та завела роман з очільником ДМС 07:31
Вагітні жінки з Covid-19 можуть народжувати передчасно – дослідження 13:27
За провокаційну рекламу піцерії рівнянину побили євробляху 12:22
Денис Малюська вважає, що добитися такого результату можна впродовж 20 років.
Новину передає «Преса України».
Міністр юстиції України Денис Малюська виступив в ефірі телеканалу «Дім». Він відповів на запитання, скільки в’язниць має залишитися в Україні.
«Дві, якщо не рахувати СІЗО. СІЗО необхідні у кожному великому місті, тому що слідство буде відбуватися, досудове розслідування, і треба буде кудись людей визначати», — розповів Малюська.
За його словами, протягом 20 років можна досягти бажаного скорочення тюрем. Малюська пояснив, що це є модель північної Європи, де акцент робиться на ресоціалізуванні злочинців.
«А у нас який принцип: є злочин — треба покарати. Це око за око, зуб за зуб. Це емоційно, але не раціонально», — додав він.
Малюська нагадав, що така модель не дає нічого, адже в таких випадках людина виходить на волю і часто повторює злочин.
10:31: Аппаратный педикюр: преимущества и недостатки технологии
13:12: Разумков заявив про готовність розпустити Раду в разі необхідності
10:25: Першу ракетку світу Джоковича дискваліфікували з US Open
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.