В’язниць в Україні повинно бути дві — Малюська

Аня Мартинюк 07 вересня 2020, 12:39

Денис Малюська вважає, що добитися такого результату можна впродовж 20 років.

Новину передає «Преса України».

Міністр юстиції України Денис Малюська виступив в ефірі телеканалу «Дім». Він відповів на запитання, скільки в’язниць має залишитися в Україні.

«Дві, якщо не рахувати СІЗО. СІЗО необхідні у кожному великому місті, тому що слідство буде відбуватися, досудове розслідування, і треба буде кудись людей визначати», — розповів Малюська.

За його словами, протягом 20 років можна досягти бажаного скорочення тюрем. Малюська пояснив, що це є модель північної Європи, де акцент робиться на ресоціалізуванні злочинців.

«А у нас який принцип: є злочин — треба покарати. Це око за око, зуб за зуб. Це емоційно, але не раціонально», — додав він.

Малюська нагадав, що така модель не дає нічого, адже в таких випадках людина виходить на волю і часто повторює злочин.